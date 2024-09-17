اليوم، انطلاق المنتدى السنوي الأول "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"

تنظم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، المنتدى السنوي الأول لها تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



ويشارك في الحدث ممثلو وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبيئة بجانب قيادات مجتمع الأعمال ورموز القطاع الصناعي والتصديري وممثلي المجالس التصديرية المصرية.

الرقابة على الصادرات: استخراج 14.5 ألف سجل تجارى خلال النصف الأول من 2024

كشف تقرير حديث أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، عن إنجازات عمل الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم استخراج 14577 سجل تجاري خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وذلك طبقا للتقرير الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه.

وأشارت الرقابة على الصادرات إلى أن حجم الأعمال جاء كالآتي:

سجل المستوردين: 4240

سجل المصدرين: 5106

سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية: 662

سجل مستلزمات الإنتاج: 1669

سجل السمسرة العقارية: 2031

سجل الدعاية والإعلان: 869

الرقابة على الصادرات: نستهدف تعزيز وتنمية التجارة الخارجية والارتقاء بمنظومة الخدمات

أكد عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعد محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات، إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وأحدث أنظمة الاختبار والفحص المطابقة للمواصفات العالمية الذي تتبناه الدولة.

منح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية

وأوضح أهمية الدور المحوري والفعال الذي تلعبه الهيئة في دعم جهود وزارة التجارة والصناعة من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري؛ كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية في حركة التجارة عبر الحدود.