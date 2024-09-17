الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوم، انطلاق المنتدى السنوي الأول "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فيتو

 تنظم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، المنتدى السنوي الأول لها تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" تحت رعاية وزارة  الاستثمار والتجارة الخارجية.


ويشارك في الحدث ممثلو وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبيئة بجانب قيادات مجتمع الأعمال ورموز القطاع الصناعي والتصديري وممثلي المجالس التصديرية المصرية.

 

الرقابة على الصادرات: استخراج 14.5 ألف سجل تجارى خلال النصف الأول من 2024

كشف تقرير حديث أعدته  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، عن إنجازات عمل الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم استخراج 14577 سجل تجاري خلال النصف الأول من عام 2024 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وذلك طبقا للتقرير الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه.

وأشارت الرقابة على الصادرات إلى أن حجم الأعمال جاء كالآتي:

سجل المستوردين: 4240

سجل المصدرين: 5106

سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية: 662

سجل مستلزمات الإنتاج: 1669

سجل السمسرة العقارية: 2031

سجل الدعاية والإعلان: 869

 

 

الرقابة على الصادرات: نستهدف تعزيز وتنمية التجارة الخارجية والارتقاء بمنظومة الخدمات

أكد عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعد محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات، إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات  التحول الرقمي وأحدث أنظمة الاختبار والفحص المطابقة للمواصفات العالمية الذي تتبناه الدولة.

منح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية

وأوضح أهمية الدور المحوري والفعال الذي تلعبه الهيئة في دعم جهود وزارة التجارة والصناعة من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري؛ كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية في حركة التجارة عبر الحدود.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الصادرات الواردات

مواد متعلقة

الرقابة على الصادرات: استخراج 14.5 ألف سجل تجارى خلال النصف الأول من 2024

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تتجه لإعلان الدوري من دور واحد ومنع التأجيلات

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر

رفض الانضمام لمودرن سبورت وإنبي، كواليس انتقال لاعب الأهلي إلى سيراميكا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

محمود بنتايج خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي وجوميز غير مقتنع باللاعب

أحلام تصل الرياض للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو)

بعد قليل، محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف

منوعات

المزيد

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية