الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

غرفة الطباعة نطالب الحكومة الجديدة باتخاذ قرارات سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي

نديم إلياس رئيس غرفة
نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف

تشكيل الحكومة الجديدة؛ أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن مجتمع الأعمال يأمل من الحكومة الجديدة  اتخاذ قرارات سريعة بما يساهم فى تحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في مصر

وأشار إلى أننا بحاجة إلى خطة فعالة لتعزيز صادراتنا بما ينعكس على فتح أسواق جديدة، وذلك من خلال زيادة المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.

 

وأوضح أن القطاع الصناعى فى مصر هو قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير من الدولة لتقوية هذا القطاع من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التى توفر وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع، وهذا كان مطلب رئيسي للقطاع الصناعى. 

 

الحكومة 

وأكد أن القطاع الصناعى  مازال يحتاج إلى فائدة مميزة من البنوك للحصول على قروض بهدف التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مصانع جديدة، وكذلك القطاع الصناعى فى حاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بحركة المنتجات سواء لتصدير الإنتاج المحلى، وكذلك  سرعة الإفراج عن البضائع والخامات  بالموانئ 

 

ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة

 وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددا على أن تطوير الصناعة في الملفات كافة تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

ولفت إلى أن وزارة النقل أسست توطين حقيقي للصناعة، وأجرت مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية، ومصانع ألواح الصلب وإنشاء المراكب والسفن الكبيرة، وما جرى بها سيتم تعميمه بكل الصناعات.

وأوضح أن القطاع الخاص له أولوية كبيرة جدا، فيما يخص تنمية القطاع الخاص، بناء على دراسات سيجري إعطاء رخص لكل من يرغب بإنشاء مصنع، ولديه دراسة جدوى وخطة.

 

ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل 

 وتابع أن وزارة الصناعة سيجري العمل بها على قدم وساق دون إجازات، من أجل التيسير للمستثمرين، وإعطاء الرخص لهم، موضحا أن الإنتاج الحربي لديه مصانع والهيئة العربية للتصنيع لديها مصانع، وقطاع الأعمال لديه مصانع، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة لديه مصانع، وكل ذلك سينصهر في بوتقة واحدة، من أجل ترشيد الواردات وزيادة الصادرات والتشغيل.

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وأفاد بأنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، من الساعة 8 صباحا لـ3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ10 مساء بوزارة النقل.

 

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