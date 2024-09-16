الإثنين 16 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر: إنشاء رصيف للمشاة بساحة أبو الحجاج

أثناء الجولة
أثناء الجولة

 تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أعمال ترحيل سور ساحة أبو الحجاج لإنشاء رصيف للمشاة بعرض 2 متر، لتحسين المظهر العام وتوفير عنصري الراحة والأمان أثناء سير المواطنين والسياح.

 

شوارع مدينة الأقصر 

 وتابع محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بمنطقة نجع الطينة، مشددًا على الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال، وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

النصب التذكاري 

 واستكمل "عماره" جولته بتفقد النصب التذكاري "الجندي المجهول" والحديقة المحيطة به بجوار ميدان التجارة بكورنيش النيل، وذلك لمتابعة الجهود المكثفة بالمراكز والمدن، لزراعة الأشجار والنباتات  بالطرق والحدائق، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

واختتم المهندس عبدالمطلب عمارة جولته بتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لمدينة الأقصر، خاصةً الإهتمام بمنظومة النظافة العامة، بشوارع كورنيش النيل وصلاح الدين والتليفزيون وصولًا حتى حوض الـ 18، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، وتمهيد الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

 

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