الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1055 مخالفة تجاوز سرعة في حملة مكبرة على الطرق السريعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، استهدفت الطرق السريعة والصحراوية عن ضبط 1055 مخالفة تجاوز السرعة، و550 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و20 دراجة نارية مخالفة، و25 مخالفة موقف عشوائى، و110 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

قبل جلسة محاكمته الإثنين المقبل.. عقوبات تنتظر لاعب الزمالك أحمد فتوح.. القتل الخطأ وإحراز مخدرات أبرز التهم.. وخبير قانوني: الصلح مع أهل الضحية يخفف العقوبة

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها في ميت عقبة.. رفضت العودة إلى منزل الزوجية فسدد لها 26 طعنة.. ووالدتها: أنا اللي دخلته بإيدي للشقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور الطرق السريعة موقف عشوائي

مواد متعلقة

قبل جلسة محاكمته الإثنين المقبل.. عقوبات تنتظر لاعب الزمالك أحمد فتوح.. القتل الخطأ وإحراز مخدرات أبرز التهم.. وخبير قانوني: الصلح مع أهل الضحية يخفف العقوبة

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها في ميت عقبة.. رفضت العودة إلى منزل الزوجية فسدد لها 26 طعنة .. ووالدتها: أنا اللي دخلته بإيدي للشقة

مصرع طفلة سقطت عليها مروحة سقف في العياط

القبض على شخص ابتز ربة منزل بنشر صورها في الهرم

أغرب وسائل تهريب الممنوعات في المطارات.. دولارات في وجبات شاورما.. مخدرات في بطون تيوس.. وخبير أمني يكشف حيل المهربين

حريق محل ورود بسبب انفجار كابل كهرباء في حدائق القبة

القبض على المتهمين بقتل طليق شقيقتهما في الهرم

تحرير تاجر خردة مختطف في روض الفرج

الأكثر قراءة

أعوذ بالله من قهر الرجال آخر كلماته، تفاصيل وفاة مدير التعليم الثانوي بديرمواس بسبب قرار نقله

كنت مضغوط نفسيا، نص أقوال مهاجم بيراميدز في شكوى الأهلي

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو في الأسواق

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على تفاصيل وشروط الطرح الجديد

جوائز الإيمي، الممثل المصري العالمي رامي يوسف على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ads

منوعات

المزيد

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية