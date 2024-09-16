ضبط 1055 مخالفة تجاوز سرعة في حملة مكبرة على الطرق السريعة

أسفرت حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، استهدفت الطرق السريعة والصحراوية عن ضبط 1055 مخالفة تجاوز السرعة، و550 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و20 دراجة نارية مخالفة، و25 مخالفة موقف عشوائى، و110 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.