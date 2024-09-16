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محافظات

مصرع عامل صدمته سيارة بجزيرة شندويل فى سوهاج

مديرية أمن سوهاج،
مديرية أمن سوهاج، فيتو

 توفى عامل فى الأربعينيات من عمره متأثرا بإصابته نتيجة اصطدامه وهو يقود دراجته النارية بسيارة ميكروباص، حيث تم نقل المذكور إلى مستشفى جزيرة شندويل والتى إحالته إلى مستشفى سوهاج الجامعى، حيث توفى نتيجة نزيف بالمخ .


اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بوفاة عامل متأثرا بإصابته 

 تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير أمن سوهاج ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث مركز جزيرة شندويل بوصول المدعو عماد غ ق س- سن 47 عامل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا " كسر بعظام الوجه واشتباه نزيف بالمخ " [ إدعاء حادث سير ] وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ومقيم دائرة مركز المراغة.

 
التحقيقات تكشف الوفاة بسبب اصطدامه بسيارة ميكروباص 

وأفاد شقيق المتوفـى “طلعت غ ق ص”- سن 44 عامل مقيم بذات الناحية بأنه أثناء إستقلال شقيقه دراجة نارية بطريق فرعي بمدخل دائرة المركز إصطدمت به من الخلف السيارة ميكروباص “ مما أدى لإصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية”.

وتم ضبط السيارة " وقائدها ويدعى أحمد ب ع ب- سن 36 سائق ومقيم مركز المراغة  أفاد بمضمون ما سبق، مضيفا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.

 

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