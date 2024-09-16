تاجر يعتدي على عمه في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج إصابة مزارع بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والصدر خلال واقعة تعدى نجل شقيقه وآخرين عليه حيث سكبوا ماء النار عليه.

وتم نقل المصاب إلى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، والقبض على الجناة والتى أمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بإصابة مزارع بحروق متفرقة

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من المستشفى الجامعى الجديد لمأمور مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو علي م ا م- سن 63 مزارع مصابا بحروق نارية فى الوجة والرقبة والصدر وقد انتقلت القوة الأمنية لموقع الحادث حيث تمكنت من ضبط الجناة

التحقيقات تكشف وراء الحادث نجل شقيقة

وخلال التحقيقات أفاد المصاب بأن وراء إرتكاب الواقعة كل من نجل شقيقي المدعو علي ر م ا- سن 35 تاجر ومقيم بذات الناحية وآخران وصديقاه حماده ع م م - سن 26 عامل ويوسف م ه ع- سن 18 عامل – ومقيمان دائرة المركز. بسكب مادة حارقه " مياه نار " عليه أثناء تواجده بمنزله بذات الناحية بسبب خلافات فيما بينهما علي قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم للواقعة لوجود خلاف بين الأول والمصاب لذات السبب المشار إليه حيث قام الأول بتحريض الثاني والثالث علي إرتكاب الواقعة وقيام الثاني بإلقاء ماده حارقة " مياه نار " علي المجني عليه بقصد تهديده مقابل مبلغ مالي لم يتحصلا عليه ".