جهود مكثفة في البحيرة لمكافحة حرق المخلفات الزراعية (صور)

شهدت محافظة البحيرة اليوم حملة توعية مكثفة نفذها أعضاء محاور الدلنجات، كوم حمادة، دمنهور، الرحمانية، إيتاي البارود، وشبراخيت، بجهاز شئون البيئة، شملت مختلف القرى والمراكز، بهدف توعية المزارعين بأضرار حرق المخلفات الزراعية والعقوبات المترتبة على هذه الممارسة الضارة بالبيئة والصحة العامة.

وفي سياق متصل، تمكن رجال محور الدلنجات من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات قمامة بقرية اطلميس بمركز الدلنجات، وذلك بفضل تكاتف جهود الأهالي مع رجال المحور. وتجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الحادث.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة من جانب الجهات المعنية في جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة في إطار حرصها على الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، حيث يشكل حرق المخلفات الزراعية تهديدًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة، كما أنه يساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية وتدهور جودة الهواء.