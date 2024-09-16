بيطري الأقصر: إعدام عجل وزنه 400 كيلو لإصابته بمرض اليرقان
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه تم إعدام عجل يزن 400 كجم في مجزر الحبيل وذلك لإصابته بمرض اليرقان ( jaundice ) وعدم صلاحية لحومه للاستهلاك الآدمى.
عجل مريض
أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه أبلغ الدكتور أيمن محمد مدير مجزر الحبيل عن الاشتباه في عجل مصاب بمرض اليرقان وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وعلى الفور تم تكليف إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بتشكيل لجنة لفحص اللحوم التى بدورها أكدت عدم صلاحية اللحوم وضرورة إعدام العجل.
صرف تعويضات
وأكد أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة البياضية قامت بالتخلص الصحي من لحوم العجل، على ان تقوم مديرية الطب البيطري بالأقصر بتعويض الجزار صاحب العجل من صندوق تكافل الجزارين بالمديرية.
يأتي ذلك فى ضوء جهود مديرية الطب البيطري بالأقصر لضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها بالأسواق وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
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