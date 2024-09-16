تحرير 24 محضرا وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة لصحة بني سويف

كّلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الصحة بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية، والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد" قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن، عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية سمسطا بالمرور علي عدد من المنشآت الغذائية بمدينة سمسطا وقرية الشنطور التابعة لها، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، و10 لتر من العصائر والخل، التي ثبت تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير 24 محضرا لمخافات شملت: 11 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و13 محضرًا لعدم حمل العاملين في المنشآت الغذائية شهادات صحية، فما تم رصد 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقها.