العلاج بالمجان لـ1127 مريضًا في قافلة طبية بمركز الفشن في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير قدمته الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيلة وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، حول تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 14 و15 سبتمبر في قرية الحرية 3 بمركز الفشن.

كشف وعلاج بالمجان لـ1127 مريضًا ببني سويف

وتضمنت القافلة 8 عيادات تغطي تخصصات متنوعة، منها الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام، مع الالتزام بتدابير الوقاية.

وقدمت القافلة خدماتها لـ1127 مريضًا، حيث تم صرف العلاج مجانًا، وإجراء 83 تحليل دم، و35 تحليل طفيليات، إلى جانب 7 فحوصات بالأشعة، وإصدار 9 قرارات نفقة دولة، وتحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ160 مواطنًا حول الوقاية من الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، كورونا، السعار، وأنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية كارتفاع الضغط والسكر، وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 شخص.

وأشارت وكيل صحة بني سويف إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لهذه القوافل، التي يشرف عليها فريق بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى جانب عدد من المسؤولين عن الدعم المالي والإداري والمعلومات والإمداد الطبي.