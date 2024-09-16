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رياضة

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب الكونفدرالية والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني في لقاء عودة دور الـ ٣٢ بالكونفدرالية. 

موعد مباراة الزمالك مع الشرطة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء. 

القناة الناقلة للمباراة 

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني. 

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب الشرطة الكيني بهدف دون رد، في لقاء ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة  نيروبي.

 


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