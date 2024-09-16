ضبط تشكيل عصابى لاستئجار السيارات وبيعها لآخرين بأوراق مزورة فى المعصرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.





تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتضرره من (مالك إحدى الشركات لتأجير السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بالاحتيال عليه عن طريق استئجار السيارة الخاصة به لتشغيلها وتأجيرها لآخرين وعقب استلامها امتنع عن دفع القيمة الإيجارية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شقيقه "مالك مكتب لتأجير السيارات" و5 آخرين "أحدهم خارج البلاد") أمكن ضبطهم عدا المتواجد خارج البلاد.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين من خلال بيع السيارات المستأجرة من المواطنين لأشخاص آخرين عقب تزوير المستندات الخاصة، وأقروا بإرتكابهم 19 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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