غادة عبد الرازق تخطف الأنظار علي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية (فيديو)

وصلت منذ قليل النجمة غادة عبد الرازق إلي الريد كاربت لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15.

وظهرت غادة عبد الرازق علي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 بنيو لوك جديد ومختلف خطف الأنظار.

كما وصلت أيضا كل من الفنانة بسمة والفنانة دنيا المصري بطلة مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي.

وانطلق منذ قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 في أحد الفنادق الكبري.

وكان أول الحضور الفنان باسم سمرة ورياض الخولي والإعلامي تامر أمين استعدادًا لتكرمهم في حفل الليلة.

وكان مهرجان الفضائيات العربية كرم في دورته الـ 14 الفنان أحمد سعد علي النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأهدى الفنان أحمد سعد جائزته إلى محمد رمضان وقال: "بعد التقديمة العظيمة دي أنا بهدي الجائزة بتاعتي لمحمد رمضان".

وقام محمد رمضان باحتضان هالة سرحان أثناء تسليمه لجائزة أفضل ممثل عن دوره في جعفر العمدة من مهرجان الفضائيات العربية.

كما كرم مهرجان الفضائيات العربية العربية في دورته الـ١٣ عددًا كبيرًا من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة القديرة يسرا التي تم تكريمها “بالجائزة الذهبية”، كما تم تكريم الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي وروجينا ووفاء عامر ومحمد رمضان وزينة وحنان مطاوع بالإضافة إلى محمود حجازي وطارق لطفي.