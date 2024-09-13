الجمعة 13 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

غموض حول موعد عرض "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق،
غادة عبد الرازق، فيتو

قررت الفنانة غادة عبدالرازق إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

غادة عبد الرازق 

وأكد أحد المقربين من الفنانة غادة عبد الرازق أن العمل من الممكن أن لا يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2025 بسبب ما يحتاجه من تجهيزات خاصة وعديدة، موضحا أن ذلك يعود لأن العمل يعتبر من أهم الأفلام السينمائية ولابد من خروجه بشكل مختلف.

وتم إسناد مهمة إخراج العمل للمخرج أحمد حسن، وجار ترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل.

فيلم شباب امرأة وأبطاله

وفيلم شباب امرأة  يعد أهم 100 فيلم، في تاريخ السينما وسيتم إعادة تصويره وتحويله إلى مسلسل من بطولة غادة عبد الرازق وآخرين.
وفيلم "شباب امرأة"أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين. وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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