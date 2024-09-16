بعد تداول فيديو، أمن القاهرة يزيل جراجا مخالفا في حديقة عامة

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة مكبرة لإزالة جراج مخالف أقيم على حديقة عامة.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن قيام شخص باستغلال إحدى الحدائق بالقاهرة وتحويلها إلى جراج.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقاهرة وإزالة الجراج واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.