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حوادث

تحرير 1527 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

مخالفة عدم تركيب
مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني , فيتو

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1527 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

تحرير 1527 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

 ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

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الادارة العامة للمرور مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية تركيب الملصق الالكتروني

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