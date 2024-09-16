انتهاء فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لأعصاب الأطفال (صور)

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع لأعصاب الأطفال بصعيد مصر بعنوان "طب أعصاب الأطفال التكاملي" وذلك برئاسة الدكتور عماد حماد الدالي أستاذ أعصاب الأطفال بجامعة أسيوط بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأعصاب الأطفال برئاسة الدكتور أحمد رؤوف والدكتور عبد الرحيم عبد ربه أستاذ ورئيس وحدة أعصاب الأطفال بكلية طب جامعة سوهاج نائب رئيس المؤتمر والدكتور سمير محمد منير سكرتير عام المؤتمر والذي اشتمل على 11 جلسة علمية.

عقد المؤتمر بمشاركة مختلف الجامعات المصرية (القصر العيني وعين شمس والمنصورة وأكاديمية الشرطة وجامعات المنيا وأسيوط وسوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان) بمدينة الأقصر في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر.

وقال الدكتور عماد حماد إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية علي الطفل بصورة عامة وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة كان المحور الرئيسي للمؤتمر طب أعصاب الأطفال التكاملي وتناول المؤتمر عدة جلسات علي مدار يومين متتاليين وتنوعت الجلسات بين مناقشة وتناول الأبحاث المتعلقة لمناقشة الأعراض العصبية والتي تحدث أو تصاحب بعض أمراض الكلي والكبد والقناة الهضمية والأمراض المناعية وأمراض القلب في الأطفال كما شملت جلسة عن الصداع في الأطفال والصرع والتشنجات وكيفية الوقاية من الأمراض العصبية المختلفة.





وقال الدالي رئيس المؤتمر إن المؤتمر هذا العام يستثمر في تعزيز مستقبل الرعاية الطبية للأطفال وقد أصبح المؤتمر بمثابة منصة للتبادل المعرفي وتحفيز الابتكار في هذا الجانب مشيرًا إلى أن المؤتمر بما يضمه من نخبة من المتخصصين والأطباء من مختلف الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والأزهر يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية عصبية طبية وجراحية خاصة أن النهج المبتكر في الطب الشخصي يتيح تطوير العلاجات المتخصصة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لكل طفل مؤكدًا أن المؤتمر يسلط في نسخته هذا العام الضوء على أبرز ما حققه نهج الطب التكاملي في طب أعصاب الأطفال.

فيما أشار الدكتور سمير محمد منير سكرتير عام المؤتمر إلى أن المؤتمر على مدى نسخه الماضية يهدف دائما إلى إحداث فارق حقيقي في حياة الأطفال الذين يعانون من أمراض عصبية ولا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى جراحات المخ والأعصاب مضيفًا أن الشراكة مع مختلف الجامعات هذا العام تتيح تعزيز تأثير المؤتمر على النطاق الدولي والعالمي.

وأوضح سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر السنوي لأعصاب الأطفال استقطب على مدار السنوات الماضية نخبة من أطباء أعصاب الأطفال وجراحي الأعصاب وأطباء الأطفال وأطباء الرعاية الأولية وطواقم التمريض وطلاب الطب من مختلف الجامعات المصرية وخاصة صعيد مصر ابتداء من بني سويف والمنيا وأسيوط مرورًا بسوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان.

ولفت إلى أن المؤتمر جلسات علمية متخصصة في علاج حالات الصرع المقاوم للعلاج الدوائي في أجزاء كبيرة من المخ على جانب واحد عن طريق الاستئصال الوظيفي النصفي، لافتا إلى أن هذه الحالات تعد من العمليات الجراحية المخية المعقدة التي تتطلب مهارات طبية متقدمة.

كما شهد المؤتمر حضور لكافة الأطباء المهتمين تعدي المئتان وعشرون طبيب من مختلف محافظات الصعيد وممثلين وزارة الصحة ومستشفياتها وأطباء مستشفيات الشرطة لحضور الجلسات العلمية، والمشاركة في النقاش العلمي الذي طرحه عدد من الأطباء المتخصصين في نهاية كل جلسة.

وأكد الدكتور عبد الرحيم عبد ربه استاذ ورئيس وحدة أعصاب الأطفال بكلية طب جامعة سوهاج " نائب رئيس المؤتمر " أن المؤتمر اختتم فعالياته بعد عقد 11 جلسة علمية بإصدار عدة توصيات اوجزها في ضرورة الفحص العصبي والتقييم الكامل لحالات الأمراض الروماتيزمية وتوقع الأمراض النفسية كسبب التشنجات الكاذبة والتعرف علي المضاعفات الجسيمة للأمراض النفسية والتقييم العصبي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد خاصة المزمن وضرورة التعرف علي الأمراض الصدرية وعلاقتها بالأمراض العصبية والتعرف على الأمراض العصبية المصاحبة لأمراض الكلي بالإضافة إلى التعرف على مرض فرط الحركة وأسبابه وتقييمه وعلاجه والتعرف على أمراض السكريات العديدة ومخاطر السكري والتعرف على الصداع عند الأطفال أسبابه وعلاجه وضرورة التشخيص الدقيق للصرع اكلينيكيا والتعرف علي مشبهات الصرع واستخدام فيديو منزلي في التشخيص للحالات المرضية والتعرف علي أمراض التمثيل الغذائي المختلفة واستخدام اللوغاريتمات في التشخيص واستخدام التحاليل في التشخيص وضرورة التعرف على أمراض القشرة البيضاء المختلفة وأسبابها وعلاجها وأهمية الوقاية من الأمراض العصبية والتعرف على أعراض أمراض المخ.