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تنسيق جامعة الأزهر 2024، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر 2024، فيتو
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تنسيق جامعة الأزهر 2024، يبحث العديد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن آخر موعد لتسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام الدارسي 2024 - 2025، والذي بدأ السبت الماضي.

وفي وقت سابق صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م.

تنسيق جامعة الأزهر 2024 

وكان قد أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م، وأن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم اليوم سوف يكون متاحًا يوم الاثنين الموافق  9 من سبتمبر.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

رابط تنسيق جامعة الأزهر

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال هذا الرابط 

 تنسيق طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

وفي وقت سابق صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من  الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.

وأضاف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن هذه المرحلة تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا بداية من ا الاثنين وحتي يوم الاثنين القادم الموافق 16 من سبتمبر 2024م.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك تحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحتهم. 

 

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