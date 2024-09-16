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محطات في حياة ثابت البطل في ذكرى ميلاده.. اكتشفه عبده البقال وأصبح أيقونة الأهلي.. وحقق 13 لقبا مع الأحمر ورقم تاريخي صامد

ثابت البطل, فيتو
ثابت البطل, فيتو

ثابت البطل، تحل اليوم الاثنين، الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري ذكرى ميلاد الراحل ثابت البطل حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، فهو من مواليد 16 سبتمبر من العام 1953 بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

وامتاز ثابت البطل بشخصية قيادية والقدرة على احتواء الأزمات، ومن ثم اتجه لمجال الإدارة بعد الاعتزال، حتى وصل لمنصب مدير الكرة بالنادي الأحمر، وسطر اسمه بالتاريخ ضمن أفضل من شغلوا هذا المركز بالقلعة الحمراء.

 ثابت البطل يعد من أحد رموز الوفاء بالنادي الأهلي خاصة مع إصراره في أيام الأخيرة على حضوره مباراة القمة من الملعب رغم شدة مرضه.

مشهد البطانية الأشهر في ذكرى ميلاد ثابت البطل

 وقبل وفاته بساعات، حرص ثابت البطل على حضور مباراة الأهلي أمام الزمالك فى بطولة الدورى عام 2005 بملعب الكلية الحربية، وأصر على حضور اللقاء ملفوفا ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة من شدة المرض، ليتوفى بعد المباراة بساعات فى فجر الإثنين 14 فبراير 2005 فى القاهرة.

بداية ثابت البطل مع الساحرة المستديرة

ثابت البطل ابن مدينة الحوامدية محافظة الجيزة، ولد في 16 سبتمبر 1953 وبدأ مسيرته مع كرة القدم كأي لاعب كرة مغمور، حيث لعب في نادي سكر الحوامدية.

واستهل ثابت البطل مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن فريق سكر الحوامدية في مركز الهجوم بالجناح الأيسر ولكن الصدفة لعبت دورها عقب تعرض حارس مرمى فريقه للإصابة، ليبدأ البطل رحلة تألقه.


انتقاله إلى الأهلي

اكتشفه الكشاف “عبده البقال” في أثناء قيامه بمهام عمله في التنقيب عن المواهب القادرة على ارتداء قميص النادي الأهلي  لينضم ثابت البطل إلى الأهلي في عام 1972.

بطولاته مع الأهلى

 وتوج البطل مع الأهلي بـ 11 بطولة للدوري، و7 ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى لقبين لدوري أبطال إفريقيا، وثلاثة ألقاب لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية ولقب وحيد لكأس الأفرو-آسيوية.

بطولاته مع المنتخب الوطني

وتوج ثابت البطل مع المنتخب الوطني بلقب كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في القاهرة عام 1986 وكذلك تواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني التى شاركت في كأس العالم ايطاليا عام 1990 لكنه لم يشارك في أى مباراة بالمونديال.

اعتزاله

أعلن ثابت البطل إعتزاله كرة القدم في عام 1991 بعدما نجح في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات مع النادى الأهلى والمنتخب الوطني.

عمله كمدير للكرة

عقب اعتزال ثابت البطل، اتجه للعمل مدربًا لحراس المرمى، قبل أن يتم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لشغل منصب مدير الكرة ليصبح واحد من أفضل من شغل هذا المنصب على مدار تاريخ القلعة الحمراء.

وفاته


توفى في شهر  فبراير من العام 2005 متأثرًا بمرض سرطان البنكرياس.

 

ثابت البطل يمتلك رقما تاريخيا مع الأهلي

 ويمتلك ثابت البطل رقما قياسيا تاريخيا، لم يستطع أي حارس مرمى حتى وقتنا هذا كسره عندما حافظ على نظافة شباكه لمدة 1486 دقيقة متواصلة في موسم 1976 وكان قريبا من تكرار هذا الإنجاز في موسم 1979 عندما حافظ وقتها على نظافة شباكه لمدة 1325 دقيقة.

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