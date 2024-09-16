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رياضة

اليوم، الأهلي ينظم حفلًا بالمتحف الكبير لتوقيع شراكة الذكاء الاصطناعي

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

الأهلي، ينظم مجلس إدارة النادي الأهلي، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، حفلا في المتحف الكبير للكشف عن توقيع شراكة استراتيجية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرياضي.

ويهدف الأهلي من وراء هذه الخطوة بحث سُبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الطب الرياضي، وطرق التغذية السليمة للاعبين، والوقاية من الإصابات، والتأهيل السريع من الإصابات.

ويُعد الأهلي أول نادٍ يُقدم على هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع مسئولوه لمواكبة التطورات الهائلة فى عالم التكنولوجيا بما يساهم في تطوير شئون النادي الرياضية.

ووجهت الشركة المُنظمة للمؤتمر بالتنسيق مع الأهلي، الدعوة لعدد كبير من كبار المسئولين حيث تمت دعوة ما يقرب من 7 وزراء معنيين بالأمر، كما سيُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في هذا الحدث الهام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

 وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية. 

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لوصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة للمارد الأحمر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.

 

 

 

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