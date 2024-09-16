هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم

كشفت وزارة الصحة عن أهم الأشخاص المعرضين للإصابة بتسمم الدم مشيرة إلى أن تسمم الدم يمكن أن يصيب أي شخص.

الفئات الأكثر عرضة لتسمم الدم

وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر عرضة لتسمم الدم هم:

١- كبار السن

٢-الحوامل

٣-الأطفال

٤-الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل السرطان، المصابون بفيروس نقص المناعة البشري

٥- الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل: أمراض الكلى وتشمع الكبد يسبب فشل أعضاء متعددة بالجسم والوفاة أحيانًا في حالة عدم تشخيصه وعلاجه مبكرًا.

وأكدت وزارة الصحة أن تسمم الدم يصيب الأطفال دون سن الخامسة أى ما يقرب من 20 مليون حالة عالميًا.



ما هو تسمم الدم؟

وتسمم الدم هو عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتنتشر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعفن الدم، وهو رد فعل الجسم للعدوى، والذي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وحتى الموت.

تسمم الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى أو يعانون من حالات طبية أخرى، يتطلب عناية طبية فورية وعلاجًا بالمضادات الحيوية.

وتتضمن أعراض تسمم الدم

أعراض تسمم الدم

وتشمل هذه العلامات:

١- الحمى أو انخفاض درجة حرارة الجسم

٢- الرعشة

٣- التنفس السريع أو صعوبة التنفس

٤- الارتباك

٥- آلام الجسم وعدم الراحة

٦- الجلد المتعرق

٧- ارتفاع معدل ضربات القلب أو ضعف النبض أو انخفاض ضغط الدم

٨- انخفاض إنتاج البول

وقالت وزارة الصحة إنه لا علاقة لتسمم الدم بالتسمم، بل إن السبب الرئيسي هو وجود الجراثيم التي تدخل مجرى الدم من عدوى في مكان آخر من الجسم.

ويمكن أن يحدث هذا من خلال الجروح والحروق والجروح والخدوش، ويمكن أن تأتي البكتيريا من شيء بسيط مثل عدوى الجيوب الأنفية، وعلى الرغم من أن تسمم الدم غالبًا ما يكون نتيجة لعدوى بكتيرية، إلا أن عدوى فيروس كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى الإنتان وكذلك عدوى الأنفلونزا والفطريات، ويمكن لأي من هذه الحالات أن تؤدي إلى تسمم الدم.

ويمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة في مجرى الدم إلى الإنتان وهو استجابة الجسم المهددة للحياة لعدوى بكتيرية وغالبًا ما تكون حالة طبية طارئة.

ويحدث الإنتان عندما تؤدي عدوى بالفعل إلى تفاعل متسلسل في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما تبدأ الالتهابات البكتيرية التي تؤدي إلى الإنتان في الرئة أو المسالك البولية أو الجلد أو الجهاز الهضمي، وبدون العلاج في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي الإنتان بسرعة إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء والوفاة.