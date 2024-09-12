أسعار النفط تقفز 3% مع تعطل الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا يقدر بنحو 3%؛ وسط تقييم المنتجين للأضرار التي لحقت بإنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك، وذلك بعد مرور الإعصار فرنسين بمناطق إنتاج النفط البحرية قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة استوائية.
صعود العقود الآجلة لخام برنت
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1.70 دولار أو 2.4% إلى 72.31 دولار للبرميل.
يشار إلى أن العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 2% أمس الأربعاء مع إخلاء الشركات لأكثر من 171 منصة بحرية بسبب الإعصار.
خفض الإنتاج هذا الشهر من خليج المكسيك
ومن المتوقع، وفقًا لمحللي يو.بي.إس، أن يؤدي التعطل الناجم عن ذلك إلى خفض الإنتاج هذا الشهر من خليج المكسيك بنحو 50 ألف برميل يوميًا.
تأثير فرنسين قد يكون قصير الأجل
فيما يرى بعض المحللين أن تأثير فرنسين قد يكون قصير الأجل، إذ فقد قوته سريعا بعد وصوله إلى ولاية لويزيانا مساء الأربعاء.
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