الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار النفط تقفز 3% مع تعطل الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

سجلت  أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا يقدر بنحو 3%؛ وسط تقييم المنتجين للأضرار التي لحقت بإنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك، وذلك بعد مرور الإعصار فرنسين بمناطق إنتاج النفط البحرية قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة استوائية.

صعود العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1.70 دولار أو 2.4% إلى 72.31 دولار للبرميل.

يشار إلى أن العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 2% أمس الأربعاء مع إخلاء الشركات لأكثر من 171 منصة بحرية بسبب الإعصار.

 خفض الإنتاج هذا الشهر من خليج المكسيك

ومن المتوقع، وفقًا لمحللي يو.بي.إس، أن يؤدي التعطل الناجم عن ذلك إلى خفض الإنتاج هذا الشهر من خليج المكسيك بنحو 50 ألف برميل يوميًا.

تأثير فرنسين قد يكون قصير الأجل

فيما يرى بعض المحللين أن تأثير فرنسين قد يكون قصير الأجل، إذ فقد قوته سريعا بعد وصوله إلى ولاية لويزيانا مساء الأربعاء.

txt

شركات النفط تعلن تخفيض إنتاجها في خليج المكسيك لهذا السبب

txt

أوبك تقرر خفض توقعات نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اسعار النفط سعر النفط الإعصار فرنسين العقود الآجلة العقود الآجلة لخام العقود الآجلة لخام برنت إنتاج النفط الولايات المتحدة خليج المكسيك خفض الإنتاج خام برنت عاصفة استوائية مناطق إنتاج النفط موقع فيتو

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية