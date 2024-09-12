بسبب الإعصار فرنسين، تعطل نحو 40% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك

قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية إن نحو 39 بالمئة من إنتاج النفط الخام و49 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف يوم الأربعاء مع اقتراب الإعصار فرنسين من ساحل ولاية لويزيانا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار فرنسين يتحرك باتجاه الشمال الشرقي مع رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يضرب ساحل لويزيانا بحلول مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وذكر مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أن منتجي النفط على المنصات البحرية أوقفوا إنتاج نحو 675 ألف برميل يوميًّا من النفط و907 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف المكتب، وهو هيئة تنظيمية، أنه تم إخلاء 171 منصة، أو ما يعادل 46 بالمئة من إجمالي المنصات البحرية.

ووفق بيانات اتحادية، يمثل خليج المكسيك في الولايات المتحدة نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.



ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء مدفوعة بمخاوف من توقف الإنتاج لفترة طويلة في منطقة النفط البحري الأمريكية التي عبرها الإعصار فرنسين في طريقه إلى اليابسة في ولاية لويزيانا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 2.05 بالمئة إلى 70.61 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2.37 بالمئة إلى 67.31 دولار للبرميل.

ولم تتأثر أسعار النفط بزيادة مخزونات النفط الخام التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأيريكية يوم الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 833 ألف برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 987 ألف برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل في الأسبوع.

وقال مات سميث كبير محللي النفط لدى كبلر «لقد طغى انخفاض آخر في مخزونات الخام في كوشينج على زيادة طفيفة ليست مهمة إلى حد ما. وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات كوشينج انخفضت الآن في تسعة من الأسابيع العشرة الماضية، لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي».

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين الثلاثاء مع تراجع برنت لأقل من 70 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021 وهبوط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب في 2024 لثاني مرة.

وقال محللون إن المخاوف بشأن الإعصار فرنسين الذي قد يعطل الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، دعمت أيضا الأسعار.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشياتس «أعتقد أن الإحصاءات ستتأثر الأسبوع المقبل بالإعصار فرنسين الذي سيتسبب في توقف تدفق ناقلات النفط عبر خليج المكسيك».

وقال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة إن 39 بالمئة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك توقف بحلول يوم الأربعاء بعد أن قامت الشركات بإجلاء أطقم العمل من مسار الإعصار فرنسين.

وذكر أيضا أن 49 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الخليج تعطل بسبب العاصفة.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل خليج المكسيك نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي.