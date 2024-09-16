الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16-9-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15- 9 - 2024

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 34

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  33

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 30

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 25   والعظمى 34

سيوة: المحسوسة: 36

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36

الغردقة: المحسوسة: 38

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

الأقصر: المحسوسة: 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41

أسوان: المحسوسة: 41 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 16-9-2024

طقس اليوم، أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وتحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 09- 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 15-9-2024 فى مصر

الأكثر قراءة

جوميز يستبعد ثنائي الزمالك من التدريبات الجماعية

أعوذ بالله من قهر الرجال آخر كلماته، تفاصيل وفاة مدير التعليم الثانوي بديرمواس بسبب قرار نقله

الجاني والمجني عليه سواء، حقوق المسن خلال مراحل التقاضي

متى تنخفض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة؟ شعبة الخضراوات توضح

زي النهاردة، الشاه رضا بهلوي يتنازل عن الحكم لابنه، والأخير يتعرض لأزمات تنهي الحكم الملكي في البلاد

رضا شحاتة منتقدا وسام أبو علي: حرم الأهلي من فوز كبير

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي في نسختها الـ76 (صور)

اليوم، الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وتكرم العلماء

منوعات

المزيد

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على تفاصيل وشروط الطرح الجديد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية