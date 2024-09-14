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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15- 9 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 - 9 - 2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 14-9-2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائلًا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى:  25

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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