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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16-9-2024

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائلًا للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

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الأرصاد الجوية حالة الطقس

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