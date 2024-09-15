آودي تطرح Q8 فيس ليفت الـSUV بتحديث في أنظمة السلامة وقوة المحرك

استقبل السوق المصري سيارات آودي Q8 فيس ليفت، الـSUV التي تتضمّن عددًا مِن الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة، بالاضافة الي مقصورة واسعة ومريحة، بجانب الفتحات الجانبية على الصادم الأمامي أكبر حجمًا مع تغليفها بإطار بارز من الألمنيوم.

وتقدم أودي Q8 بتقنية HD Matrix LED المُدعَّمة بتقنية الليزر في المصابيح الأمامية للحصول على إنارة أقوى وأكثر دقة، وبخلاف العتب الجانبي الرياضي ونظام العادم الجديد الذي يتضمَّن فتحات بتصميم محسَّن ومختلف، جاءت الـSUV الجديدة بصادمين رياضيين من فئة S-Line بنفس لون الهيكل الخارجي، ومصابيح خلفية أحدث مِن فئة LED، فضلًا على جناح مُدمج بالسقف يتضمَّن مصباح توقُّف في المنتصف، وRoof Rails مصنوعة مِن الألمنيوم، وBrake calipers مطلية بلون أحمر جذَّاب، بخلاف الزجاج الداكن العاكس للحرارة والعجلات الرياضية قياس ٢٢ بوصة.



وحصلت السيارات التي طرحت في السوق المحلي، على الأسطح الجلدية على لوحة القيادة، وشاشتين سريعتي الاستجابة وبحجمين مختلفين؛ الشاشة الرئيسية تأتي بقياس 10.1 بوصة، في حين الشاشة الأصغر حجمًا جاءت بقياس ٨.٦ بوصات ومثبَّتة في وضعية منخفضة عن الشاشة السابقة. وهناك أيضًا ضمن التجهيزات القياسية شاشة لوحة العدّادات (Audi virtual cockpit plus)، والتي تأتي بقياس 12.3 بوصات.



وتأتي الفئة الوحيدة والأعلى تجهيزًا S-Line Plus مِن آودي Q8 الأحدث بباقة متنوِّعة من التجهيزات الحصرية، منها الشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display)، ونظام الإضاءة الداخلية الذي يتوافر بألوان مختلفة، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، وخاصية التدفئة بالمقاعد في الأمام والخلف، إلى جانب المقاعد الأمامية من الجلد فئة "Valcona" مع شعار S وتطريزات Diamond Stitching المميَّزة والتي يمكن التحكُّم في وضعيتها كهربائيًّا مع خواص الذاكرة والتهوية، ودعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات 4-Way Lumbar Support بالمقاعد الأمامية. بالإضافة لخاصية "Audi Phone Box Light" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات بنهايات مسطَّحة ومثبَّت عليها Paddle Shifters، وأيضا النظام الصوتي المحيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen، وأيضًا أزرار التشغيل سوداء اللون، وعتب الأبواب المزيَّن بتصميمات رياضية مصنوعة من الألمنيوم، وكذلك بطانة السقف ذات اللون الأسود الجذّاب (Black Dinamica) المصنوعة من الألياف الدقيقة، وغيرها من تجهيزات الراحة والترف.



وبالنسبة لتجهيزات السلامة والأمان، وفَّرت آودي الأنظمة الإلكترونية المساعدة للقيادة للسيارة Q8 الجديدة، أبرزها مثبت السرعة ومحدد السرعة، والكاميرات التي توفِّر رؤية محيطية شاملة وصورًا حتى ٣٦٠ درجة على شاشة العرض، ونظام فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيٍّا دون استخدام اليدين، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الأمام والخلف، بخلاف نظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure warning)، وذلك للتحذير مِن مرور السيارات في الجهة الخلفية أثناء الخروج من أماكن اصطفاف السيارات (Rear Cross Traffic Assist)، ونظام المراقبة غير المباشرة لضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام Audi Drive Select، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية Parking Aid Plus مع نظام آودي Pre Sense Rear، ونظام حماية المشاة، والوسائد الهوائية الأمامية وستائر الوسائد الهوائية وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات السلامة الأخرى.



حصلت سيارة أودي علي محرك TFSI فئة V6 سعة 3 لترات يولد 340 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 500 نيوتن-متر، إلى جانب نظام هجين معتدل Mild hybrid بجهد 48 فولت. ويتَّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام "كواترو" quattro الغني عن التَّعريف، ويُمكن لهذه الكوبيه- SUV الوصول لسرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 5.6 ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 250 كلم/ساعة.

بجانب نظام تعليق هوائي Adaptive Air Suspension، مما يجعلها أكثر رشاقة عند المناورات في المساحات الضيقة وأكثر قدرة على تحدي الطرقات الوعرة بجميع أشكالها.

