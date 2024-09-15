الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يفتتح النسخة 36 من معرض صحاري

وزير الزراعة يفتتح
وزير الزراعة يفتتح معرض صحارى،فيتو

 افتتح  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض صحارى، أحد أهم  المعارض الزراعية في إفريقيا والشرق الأوسط، في نسخته الـ36 بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية. 

ويُعقد المعرض تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاستثمار بمركز مصر الدولي للمعارض خلال المدة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024 بحضور أكثر من 250 شركة من مختلف الدول.

وأشاد فاروق بجهود المعرض في دعم وتطوير القطاع الزراعي وقال إن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الزراعي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية. 

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024، التي تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.

وأضاف: "معرض صحارى يعتبر جزءًا رئيسيًا من جهود القطاع الخاص، حيث يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال هاني خفاجي، المدير العام للجهة المنظمة للمعرض إن نسخة هذا العام من معرض صحارى استثنائية، حيث تعتبر فرصة لاكتشاف حلول جديدة في إدارة المحاصيل، وأنظمة الري، وتقنيات الزراعة المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة الدقيقة وتتماشى رؤية معرض صحارى تمامًا مع خطط الحكومة الطموحة لتطوير الصناعة الزراعية، من خلال التركيز على جميع جوانب هذا القطاع بما في ذلك الدورة الزراعية الكاملة، ولعل ذلك بات منعكسًا من خلال عملية إعادة العلامة التجارية التي تشمل مواضيع جديدة تعكس اهتمامنا بكل جوانب الزراعة المستدامة في مصر وما وراءها.

وأضاف أن المعرض يضم شركات من دول عديدة مثل الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص. كما من المقرر حضور ممثلين من سفارات الولايات المتحدة، هولندا، الدنمارك، النرويج، وبريطانيا في الافتتاح. فعلى مدار 3 أيام، يقدم المعرض العديد من الفعاليات المختلفة، منها برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التي تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائي، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء في مجال الزراعة. سيشارك أيضًا أكثر من 50 مشتريًا مستضافًا من كينيا، أوغندا، عمان، الأردن، تونس، الهند، غانا، وتنزانيا.

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