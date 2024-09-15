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لطلاب الثانوية العامة، الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة القاهرة

مستشفي جامعة القاهرة،فيتو
مستشفي جامعة القاهرة،فيتو

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025، المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة القاهرة خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025، عن الأوراق المطلوبة للكشف الطبي قبل انطلاقه غدا الإثنين.

الكشف الطبي جامعة القاهرة 

وكشفت جامعة القاهرة أن طلاب الثانوية العامة يقومون بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط المخصص وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري.

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وأعلنت جامعة القاهرة، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي غدًا الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري ويستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

جامعة القاهرة 

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن الكشف الطبي سوف يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب. 

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، ولفت إلى أن الجامعة تُنشئ ملفًا صحيًا لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

كما أوضح الدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، أن الكشف الطبي يتم بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 ظهرًا (للطالبات)، ومن الساعة 11:30 وحتى الساعة 1:30 ظهرًا (للطلبة)، تحت إشراف الدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة. 

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