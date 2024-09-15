حملة مكبرة للتفتيش على المخابز وضبط الأسعار بسوهاج

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بحملة مكبرة برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس مركز ومدينة طما، على الأسواق والمعارض والهايبرات فى إطار ضبط الأسعار وصلاحية السلع وطرق التخزين.

ضمت الحملة التي جاءت بناء على تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، منصور حزين وصالح عبدالباسط نواب رئيس مجلس مدينة طما بالإضافة إلى عادل الشامي عضو لجنة المتابعة بالوحدة.

الحملة تستهدف التفتيش على المخابز وضبط الأسعار بالاسواق

استهدفت الحملة التفتيش على المخابز خاصة وزن وجودة الرغيف وكذلك متابعة المعرض المقام بجوار مزلقان ساحل طما لمتابعة الأسعار المخفضة.

حيث تم التنبيه على وضع الأسعار على السلع، وجاري متابعة جميع الأسواق وعمل لجان متابعة على المحلات التجارية والمخابز لضبط الأسعار