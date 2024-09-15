أوقاف سوهاج تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء أحمد السايس، سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج لحضور احتفال مديرية أوقاف سوهاج بالمولد النبوى الشريف والذى أقيم مساء اليوم بمسجد العارف بالله.



وأقيم الاحتفال بحضور الشيخ الضبع محمد أحمد- مدير إدارة الوعظ بسوهاج والشيخ صلاح محمد بريقى- مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية.



وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة المغرب، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم وفى بداية كلمته قدم الدكتورمحمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، التهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



ثم أكد خلال الكلمة أن الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يجعل للوقت معنى أجمل ويعطي الروح طاقة إيجابية عظيمة خاصة عند استذكار السيرة النبوية الشريفة هذه الذكرى العطرة تبعث في النفوس أنسا وبهجة وفي الوجوه نضارة وفرحة، فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا بهديه إلى الإسلام العظيم.