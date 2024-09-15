شباب البحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسيف، المعسكر الثاني تحت شعار الرياضة من أجل التنمية والتي استهدف 100 مشارك من الفتيات وتم تنفيذه اليوم على ملاعب مركز شباب أبو بكر الصديق إدارة شباب وادي النطرون وهو أحد مركز شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو





ويعد هذا المعسكر الثاني ضمن إجمالي 5 معسكرات مخطط تنفيذها بمحافظة البحيرة في إطار هذا البرنامج خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2024 والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حركية واجتماعية وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية من خلال الرياضة والأنشطة البدنية والحركية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة "دوي"، وذلك من خلال مدربين متخصصين من محافظة البحيرة.

وتم تقييم المشاركين قبلي وبعدي بعد انتهاء البرنامج باستخدام استمارات معتمدة من الوزارة وعبر المشاركون عن سعادتهم بالأنشطة وعن مدى استفادتهم وتنمية خبراتهم ومعارفهم تنفيذ واشراف إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو

الشباب والرياضة بالبحيرة تواصل معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية، فيتو



جدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.