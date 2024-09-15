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حالة الطقس غدًا الإثنين 16-9-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 33 نهارًا  و23 درجة  ليلا.

حالة الطقس 

كما أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين  حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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