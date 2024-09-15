تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة في بداية العام الدراسي الجديد

عقد أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة اجتماعا مع موجهى العموم والمراحل بديوان عام المديرية، بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط وإصدار مجموعة من التعليمات، أهمها:



- سرعة الانتهاء من تسكين الدفعة الثانية من مسابقة الـ 30 ألف معلم وفقا للمربع السكني والعجز والزيادة بالمدارس.

- سد العجز على الوضع الحالى ومطابقة أسماء وأعداد السادة المعلمين لسد العجز المرسل من السادة مديرى الإدارات التعليمية مع أسماء وأعداد المعلمين المرسل من الموجه العام لدقة الحصر بالأعداد الفعلية.

- سد العجز بالنسبة للمواد الأساسية.

- بالنسبة للأنشطة سد العجز بالتطوع والمعاشات إن وجد حسب احتياج المدرسة.

- حصر العجز والزيادة وكشوف سد العجز للمعلمين بالحصة ويتم الاستعانة بالمعلمين الأساسيين ثم بالحصة ثم المعاشات مع إمكانية عمل فترتين صباحي ومسائي.

- بالنسبة للتسوية وتعديل المسار يتم عمل تسوية لحين استيفاء الأوراق المطلوبة لصالح العمل وفي ضوء التعليمات الوزارية.

- وصول المناهج للتوجيهات والتأكيد من السادة موجهي العموم على المدارس بوصول المناهج ومتابعة المدارس.

- متابعة المدارس من قبل موجهي المواد يوميا وتواجد الإشراف العام والأمن.

- التنبيه من إدارة التنسيق بالمديرية لأقسام التنسيق بالإدارات التعليمية بتسهيل وتيسير الأعمال ولصالح العمل وللعملية التعليمية.

- الموجه الأول بالإدارة التعليمية يقوم بالتدريس والعمل بنظام الحصص.

- تطبيق لائحة الانضباط المدرسى بكل قوانينها.

- التعاون بين التوجيه والمرحلة والمدرسة.

- الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي يطبق عليهما نظام المحاضرات ولا يدخلان ضمن الجدول وتكون بنظام المحاضرات فقط.

جدير بالذكر أنه تشهد مدارس الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد في أجواء من الحماس والطموح، تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.