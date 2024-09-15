اتحاد جدة يسحق الوحدة بسباعية في الدوري السعودي (فيديو)

فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الوحدة بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك عبد الله الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ اتحاد جدة في الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يضاعف حسام عوار النتيجة في الدقيقة 12، وسجل يوسف أمين هدف الوحدة الأول في الدقيقة 30، وعاد بنزيما وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 47، فيما سجل الهدف الخامس فواز علي خريص الصقور في الدقيقة 54 وسجل الهدف السادس صالح الشهري في الدقيقة 86، وسجل بنزيما الهدف السابع في الدقيقة 88.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش

في خط الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار

في خط الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

بهذه النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل الوحدة المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الخلود في الجولة الأولى من الدوري السعودي بهدف مقابل لا شيء فيما انتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.