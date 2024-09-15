الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

صيانة أعمدة الكهرباء وتنفيذ خطة ترشيد الطاقة بمدينة ساقلتة في سوهاج

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة , فيتو

تابع خالد محسب، رئيس مركز ومدينة ساقلته أعمال التشغيل التجريبي للإذاعة المحلية بمدينة ساقلتة، وكذلك صيانة المحولات ومراجعة أعمال الإنارة  بمدينة ساقلتة.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمتابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة.

 

رئيس مركز ساقلتة يشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية 

وشدد رئيس مركز ساقلتة على ترشيد استهلاك الكهرباء علي المباني الرئيسية والفرعية والمباني طوال ساعات العمل الرسمية وكذلك ترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة المنشآت الحكومية وكذلك مراجعة الأعمدة  في  مدينة ساقلته وقراها وكذلك المحولات وصيانتها والانتهاء من تشغيل الإذاعة المحلية.

وأشار  محسب  إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بدائرة مركز ومدينة ساقلته وقراها؛ والتي يجري تنفيذها حفاظا على الطاقة.

يذكر أنه يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقا للمصلحة العامة للدولة.

 

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​محافظة سوهاج ترشيد الكهرباء خالد محسب رئيس مدينة ساقلتة صيانة أعمدة الانارة

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