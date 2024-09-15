الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

القبض على شاب تعدى
القبض على شاب تعدى على طالبة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب استدرج طالبة وعاشرها معاشرة الأزواج على مدار أسبوعين  داخل شقة بمنطقة المطرية.

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تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدرس بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني  لمدة أسبوعين وعودتها للمنزل.


وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين. 

 

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

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النيابة العامة قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة منطقة المطرية

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