الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 26 تاجر مخدرات و41 سلاحا ناريا خلال حملات في بني سويف وأسوان ودمياط

ضبط 26 تاجر مخدرات
ضبط 26 تاجر مخدرات و41 سلاح نارى خلال حملة فى بنى سويف

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (بنى سويف – أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.


وفى مديرية أمن بنى سويف؛ تم ضبط (31 عنصر إجرامى لـ 19 منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم  (2 بندقية آلية – 5 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار بالمواد المخدرة تم ضبط ( 17 عنصر إجرامى "لـ 12 منهم معلومات جنائية")، وضبط 30 محكوم عليه ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا.

حملة أمنية فى بنى سويف وأسوان ودمياط 

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 5  قضايا إتجار فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3,5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين لـهم معلومات جنائية)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 668 حكم قضائى متنوع.

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وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4  قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 32 كيلو جرام لمخدر البانجو –9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة  (9 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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