الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

زيلينسكي: صاروخ روسي يستهدف سفينة حبوب أوكرانية متجهة إلى مصر

الرئيس الأوكراني،
الرئيس الأوكراني، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الخميس، أن أوكرانيا اتهمت روسيا، باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب سفينة حبوب مدنية بصاروخ في المنطقة الاقتصادية البحرية لرومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، فيما وصفته بأنه "هجوم وقح" على حرية الملاحة.

 

روسيا تستهدف سفينة تحمل حبوب أوكرانية في البحر الأسود 


ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن السفينة تحمل حبوب أوكرانية إلى مصر أصيبت بصاروخ روسي بعد خروجها من المياه الإقليمية الأوكرانية مباشرة، ولم تقع إصابات وفقا للتقييم الأولي.

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روسيا البحر الأسود حلف شمال الأطلسي رومانيا مصر

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