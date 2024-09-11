تنسيق جامعة الأزهر 2024، بدء تسجيل الرغبات لـ 4 فئات أبرزها طلاب الثانوية العامة

تنسيق جامعة الأزهر 2024، صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل الفئات الآتية: (المستنفيدين- السنوات السابقة- الثانوية العامة - والشهادات المعادلة).

تنسيق السنوات السابقة في جامعة الأزهر

وناشد الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، الطلاب مراعاة المواعيد المقررة لهذه الفئات، مشيرًا إلى أن تسجيل الرغبات متاح من خلال الروابط الآتية لكل فئة من الفئات المذكورة مع مراعاة الضوابط المنظمة لذلك

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إن هذه المرحلة تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا بداية من اليوم الاثنين وحتي يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من سبتمبر 2024م.

تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني رسالة طمأنة للطلاب الذين قدموا تظلمات على نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك تحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحتهم.

رابط تنسيق الشهادة الثانوية الأزهرية

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط

