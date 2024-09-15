بدء مراسم عزاء إيهاب جلال بالإسماعيلية (صور)
بدأت مساء اليوم الأحد بمنطقة الملاعب المفتوحة فى محافظة الإسماعيلية، مراسم عزاء الراحل الكابتن إيهاب جلال، الذي يقيمه النادي الإسماعيلي.
أبرز الحضور خلال مراسم عزاء إيهاب جلال
وكان على رأس الحضور كل من المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، والكابتن على ابو جريشة وأعضاء مجلس إدارة النادي.
عزاء الراحل إيهاب جلال
وأقيم مساء يوم الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة.
وشهد العزاء نجوم الرياضة في مقدمتهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي، وعبد الحميد بسيوني، وأحمد الشيخ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وعصام الحضري.
وتُوفِّي المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 57 عامًا.
وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.
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