الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

الإفراج عن أحد مشجعي المصري بعد سداد النادي لتلفيات ستاد برج العرب

مشجع المصري والحسيني
مشجع المصري والحسيني ابو قمر، فيتو

قام مجلس إدارة النادي المصري بسداد قيمة التلفيات التي حدثت بمدرجات ستاد برج العرب خلال مباراة المصري مع بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لينهي بعدها الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي إجراءات الإفراج عن أحد مشجعي المصري الذي تم توقيفه عقب المباراة.

من جانبه وجه الحسيني أبو قمر الشكر لقيادات مديرية أمن الإسكندرية ولقطاع الأمن الوطني على مجهوداتهم الكبيرة في إنهاء هذا الملف والتعامل الحكيم معه حتى تم الإفراج عن المشجع وعودته لبورسعيد.
 

 

 

المصري بالزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي

أقيم اليوم، الاجتماع الفني لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها غدا الأحد بالبطولة الكونفدرالية.

ويرتدي فريق المصري الزي الأخضر خلال مواجهة الغد أمام الهلال الليبي.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي 

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص المستشار أبو بكر عبد الرحيم نائب السفير المصري بليبيا والمستشار محمد دنيا القنصل المصري ببنغازي على حضور مران أمس برفقة محمد موسى رئيس البعثة، حيث كان في استقبالهم الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق.

وغادرت بعثة النادي المصري البورسعيدي القاهرة متوجهة إلى ليبيا صباح الخميس، استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفيدرالية.
 

قائمة المصري برحلة ليبيا

وضمت بعثة المصري إلى ليبيا برئاسة محمد موسى عضو مجلس الإدارة، بجانب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر 38 فردا منها 23 لاعبا لخوض المباراة.

وضمت القائمة الخماسي المنضم حديثا وهم حارس المرمى محمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور.

وجاء قائمة المصري لمواجهة الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - محمود حمدي – محمد شحاتة

الدفاع: باهر المحمدي – محمد دبش – محمد هاشم - أحمد عيد – كريم العراقي - حسين السيد – عمرو سعداوي.

الوسط: أمادو باه – محمود حمادة – محمد مخلوف – يوسف الجوهري  - سمير فكري - حسن علي – خالد الغندور- عبد الرحيم دغموم – ميدو جابر.
الهجوم: فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي – صلاح محسن – كريم بامبو.

 

القناة الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي

وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق الهلال الليبي.
 

الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا لمباراة الهلال الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويضم الطاقم كل من: الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو  من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

 

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النادي المصري مباراة المصري مع بيراميدز ستاد برج العرب

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