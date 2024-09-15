إجراء تحليل مخدرات لممرض متهم بالتعدي جنسيا على مريض بأحد مستشفيات الصحة النفسية

أمرت نيابة مدينة نصر ثان، بإجراء تحليل مخدرات لممرض متهم بالتعدي جنسيا على مريض بأحد مستشفيات الصحة النفسية.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من عامل يفيد بقيام ممرض بالتعدي جنسيا على ابنه المحجوز داخل مستشفى لعلاج الأمراض الصحة النفسية.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين صحة الواقعة وأن الممرض 28 سنة، تعدى جنسيا عدة مرات على المجني عليه.

وبسؤال المريض المجني عليه أفاد أنه في إحدى المرات قام الممرض بإجباره على القيام بأفعال خادشة للحياء بهدف إثارته جنسيا، وعقب ذلك استدرجه للمطبخ الخاص بالمستشفى وقام بالاعتداء عليه جنسيا.



وبسماع بعض العمال أفادوا بمشاهدة الممرض يخرج من المطبخ بعد موعد انتهاء عمله بساعتين مما أثار شكوكهم في الأمر فتوجهوا للمطبخ ليعثروا على المريض.

وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.