خروج 44 مصابًا من مستشفيات الشرقية في حادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق، تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

التطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 52 شخص وتم نقلهم لمستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار التعليمي وإحدى المستشفيات الخاصة فضلا عن ووقوع 4 حالات وفاة.

الحالة الصحية لمصابي الحادث

وأوضح محافظ الشرقية أنه يتابع على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابي الحادث للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء لافتا إلى أنه تم خروج 44 مصابا من المستشفيات لتحسن حالتهم الصحية منهم 30 مصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق و11 مصاب بمستشفى الأحرار التعليمي و3 مصابين بإحدى المستشفيات الخاصة.

محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.