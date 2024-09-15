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استدعاء ملاحظي البلوك، آخر تطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

حادث قطار الشرقية
حادث قطار الشرقية

حادث قطاري الزقازيق،واصلت النيابة العامة بالشرقية اليوم، الاستماع لأقوال ملاحظى البلوك وسائقي القطارين بشأن حادث تصادم القطارين 336 ركاب القادم من المنصورة في اتجاه القاهرة و281 المنطلق من الزقازيق في اتجاه الإسماعيلية الذي وقع مساء أمس السبت أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق وخلف جرائه 4 حالات وفاة و52 مصابا.

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

 تشكيل لجنتين الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق تشكيل لجنتين الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.

وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

خروج 44 مصابًا من مستشفيات الشرقية في حادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق، تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهًا إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

التطورات حادث تصادم قطاري الزقازيق

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 52 شخص وتم نقلهم لمستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار التعليمي وإحدى المستشفيات الخاصة فضلا عن ووقوع 4 حالات وفاة.

الحالة الصحية لمصابي الحادث

وأوضح محافظ الشرقية أنه يتابع على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابي الحادث للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم لحين تماثلهم للشفاء لافتا إلى أنه تم خروج  44 مصابا من المستشفيات لتحسن حالتهم الصحية منهم 30 مصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق و11 مصابا بمستشفى الأحرار التعليمي و3 مصابين بإحدى المستشفيات الخاصة.

محافظ الشرقية يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا 

وتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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