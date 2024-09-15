صاحب محل ورود نشب به حريق في حدائق القبة: لا أتهم أحدا، وماس كهربائي السبب
استمعت نيابة حدائق القبة إلى أقوال صاحب محل ورود نشب به حريق في منطقة ترعة القبة بحدائق القبة.
وأكد صاحب المحل أن الحريق نشب داخل المحل بسبب انفجار في أحد كابلات الكهرباء، ولم يتهم أحدا جنائيا.
صاحب محل ورود نشب به حريق في حدائق القبة: ماس كهربائي السبب
وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المحلات بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وكشفت المعاينة الأولية حتى الآن، أن الحريق نشب على مساحة 12 مترا، والسبب ماس كهربائي، عقب انفجار في أحد كابلات الكهرباء.
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