نائب محافظ الأقصر يتابع فعاليات ملتقى التوظيف (صور)

تابع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات ملتقى التوظيف بمكتبة مصر العامة، والذي تستمر فعالياته حتى الساعة 10 مساء اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، وشهد ملتقى الأقصر للتوظيف إقبالا ملحوظا من الشباب والفتيات.

2000 فرصة عمل

وأوضح نائب المحافظ أنه لايزال متاحا المئات من فرص العمل في مجالات السياحة والصناعة والتشييد والبناء وشركات النقل والمطاعم والسلاسل الغذائية وشركات الأمن والحراسة وشركات التمويل والتأمين.

وأشار إلى أنه تتوافر فرص التدريب المجاني فى المجالات الحرفية والمهنية والتكنولوجية، وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني، واللغات الأجنبية والحاسب الآلي، على أن يكون الباحثون عن فرصة عمل من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل.

ولفت الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن الأوراق المطلوبة من الباحثين عن عمل هى أصل البطاقة وصورة منها والسيرة الذاتية.

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