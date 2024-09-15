الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر: تغطية كشك كهرباء مفتوح أمام مدرسة وادي الملكات الابتدائية

كشك الكهرباء
كشك الكهرباء

قام اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتواصل مباشرة مع مسؤولي شركة الكهرباء لحل شكوى وردت علي إحدى صفحات التواصل الإجتماعي تفيد بوجود كوفرية كهرباء مفتوح أمام مدرسة وادي الملكات الابتدائية بوسط مدينة الأقصر، مما يعرض حياة المارة للخطر.

شكاوى المواطنين 

وعلى الفور وجه الدكتور علي الشرابي، تعليماته لرئيس حي وسط أيمن حسين، بمعاينة الشكوى على الطبيعة والإشراف على الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما تم تأمين أبواب الكوفرية منعًا لاحتمالية عبث الأطفال بها، وجارى مواصلة حل مشكلات المواطنين بمدينة الأقصر.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين، وفي إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمحافظة.

 

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الأقصر رئيس مدينة الاقصر كوفرية كهرباء مدينة الأقصر مدرسة الابتدائية

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