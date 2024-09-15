الأحد 15 سبتمبر 2024
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وزارة الصحة تناشد المواطنين عدم شراء حلوى المولد مجهولة المصدر

حلوى المولد النبوي،
حلوى المولد النبوي، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 1820 منشأة غذائية، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها الوزارة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، والمنشآت الغذائية المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه خلال المرور تم سحب عدد 1240 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

تحرير 2054 محضر جنحة صحية

من جانبه، أشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن فرق مراقبة الأغذية قامت بتحرير عدد 2054 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها، ومنها نقص بعض الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بأماكن تداول الغذاء، منوها ً إلى مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعدد 323 منشأة غذائية تدار بدون ترخيص أو بها مصدر تلوث.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين عدم شراء حلوى مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

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