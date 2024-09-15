مدير التأمين الصحي يجتمع بفرق الكشف المبكر لفيروس سي
عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعا لفرق المسح بوحدات الفرع المختلفة للاستعداد والتجهيز للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر والقضاء على فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس المحافظة العامة والخاصة والازهرية.
توجيهات وزير الصحة ورئيس الهيئة
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء وبتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تقضى بتشكيل لجان مسح الفيروس على مستوى الهيئة لبيان المصابين واعطائهم المصل الخاص بفيروس سى.
بداية الفصل الدراسي الاول من 24- 25
الدكتور رضا الديب القى كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على أدائهم فى مبادرة العام الماضى وتمنى منهم مزيدا من الجهد والعمل خلال المبادرة الحالية والتى سوف تبدأ مع بداية الفصل الدراسى الاول القادم 2024 / 2025حيث أوصى بضرورة اتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن.
طرق التسجيل وتحويل الحالات الايجابية
وقامت الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى والمنسق العام للمبادرة بشرح تعليمات المبادرة من اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وطرق التسجيل وتحويل الحالات الايجابية الى عيادات الفرع لاستكمال باقى الفحوصات وتلقى العلاج.
شرح اساليب واجرات مكافحة العدوى
كما قامت حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى بالفرع بشرح أساليب وإجراءات مكافحة العدوى اثناء فحص الطلاب وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع التأمين الصحى بالشرقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.