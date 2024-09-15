مدير التأمين الصحي يجتمع بفرق الكشف المبكر لفيروس سي

عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعا لفرق المسح بوحدات الفرع المختلفة للاستعداد والتجهيز للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر والقضاء على فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدارس المحافظة العامة والخاصة والازهرية.

اجتماع مدير عام التامين الصحى بالشرقية

توجيهات وزير الصحة ورئيس الهيئة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء وبتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تقضى بتشكيل لجان مسح الفيروس على مستوى الهيئة لبيان المصابين واعطائهم المصل الخاص بفيروس سى.

اجتماع مدير عام التامين الصحى بالشرقية

بداية الفصل الدراسي الاول من 24- 25

الدكتور رضا الديب القى كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على أدائهم فى مبادرة العام الماضى وتمنى منهم مزيدا من الجهد والعمل خلال المبادرة الحالية والتى سوف تبدأ مع بداية الفصل الدراسى الاول القادم 2024 / 2025حيث أوصى بضرورة اتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن.

اجتماع مدير عام التامين الصحى بالشرقية

طرق التسجيل وتحويل الحالات الايجابية

وقامت الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى والمنسق العام للمبادرة بشرح تعليمات المبادرة من اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وطرق التسجيل وتحويل الحالات الايجابية الى عيادات الفرع لاستكمال باقى الفحوصات وتلقى العلاج.

اجتماع مدير عام التامين الصحى بالشرقية

شرح اساليب واجرات مكافحة العدوى

كما قامت حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى بالفرع بشرح أساليب وإجراءات مكافحة العدوى اثناء فحص الطلاب وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع التأمين الصحى بالشرقية.

اجتماع مدير عام التامين الصحى بالشرقية